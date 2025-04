Formula 1, GP Arabia Saudita: Verstappen in pole, Ferrari in seconda fila con Leclerc, Hamilton settimo

Formula 1, GP Arabia Saudita 2025: Super Max Verstappen in pole davanti a Piastri e Russell

Jeddah – Max Verstappen fa la voce grossa anche a Jeddah e conquista una pole position al cardiopalma, la quarta del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito cittadino dell’Arabia Saudita il tre volte campione del mondo batte per un soffio Oscar Piastri, al termine di una Q3 infuocata. Terzo George Russell, solo quarto Charles Leclerc. Lewis Hamilton settimo.

Verstappen ancora leader: “La macchina è tornata a vivere”

C'è un senso di rivincita e serenità nel team radio di Max Verstappen dopo il giro perfetto che gli vale la pole: “La macchina stasera è tornata a vivere”. Una frase che dice tutto. Dopo una McLaren dominante nelle libere, l’olandese piazza il colpo da maestro nel momento decisivo. Una pole che potrebbe pesare tantissimo: nelle prime quattro gare del 2025, chi è partito dalla prima posizione ha sempre vinto.

Piastri beffato per un soffio, Russell conferma la crescita Mercedes

Oscar Piastri, al volante di una McLaren sempre più competitiva, si arrende per un solo millesimo, mentre George Russell si prende il terzo tempo con una Mercedes finalmente convincente. Il giovane talento inglese sarà l’uomo da tenere d’occhio in gara.

Leclerc quarto, ma deluso: “Soddisfatto del mio giro, ma manca grip”

Nonostante un quarto tempo che lo piazza in seconda fila, Charles Leclerc non nasconde la frustrazione: “La macchina è difficile da guidare, manca grip. Non aspettatevi miracoli in gara”. Il monegasco resta uno dei pochi a spremere il massimo dalla Ferrari, ma il feeling con la SF-25 continua a essere intermittente.

Hamilton in difficoltà, settimo: “Ci manca passo e bilanciamento”

Weekend complicato per Lewis Hamilton, settimo e mai realmente in lotta per la pole. Il britannico ha faticato fin dalla Q1 e, nonostante il passaggio in Q3 per soli sette millesimi, non è riuscito ad andare oltre la quarta fila. Dovrà inventarsi qualcosa in partenza per rimanere agganciato al gruppo di testa.

Qualifiche segnate dall’errore di Norris: incidente e decima posizione

Grande rammarico per Lando Norris, finito contro il muro in Q3. L’inglese era tra i candidati alla pole dopo un'ottima FP3, ma un errore pesante lo costringerà a partire decimo. Un’occasione mancata per la McLaren, che comunque può sorridere con Piastri in prima fila.

Griglia di partenza GP Arabia Saudita 2025 – Le prime 5 file

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams)

4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren)

Statistiche e curiosità

Verstappen conquista la sua seconda pole stagionale e punta alla terza vittoria in Arabia dopo quelle del 2022 e 2024.

conquista la sua seconda pole stagionale e punta alla terza vittoria in Arabia dopo quelle del 2022 e 2024. Piastri e Norris , protagonisti assoluti delle prove libere, confermano l’ottimo stato di forma della McLaren.

, protagonisti assoluti delle prove libere, confermano l’ottimo stato di forma della McLaren. Hamilton e Leclerc restano ancora distanti dal podio, segnale che il 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per la nuova generazione.

Dove vedere il GP Arabia Saudita 2025 in diretta TV e streaming

Il Gran Premio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. La differita gratuita andrà in onda su TV8, a partire dalle 21:30.

Max Verstappen è tornato a brillare. Ma il GP d’Arabia Saudita si annuncia apertissimo, con Piastri e Russell pronti a dar battaglia. Il semaforo verde domani alle 19:00 italiane: lo spettacolo è solo all’inizio.