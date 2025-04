Formula 1, GP Arabia Saudita 2025: trionfo di Piastri, Leclerc eroe Ferrari sul podio

Formula 1 GP Arabia Saudita 2025: trionfo storico di Piastri, Leclerc porta la Ferrari sul podio

Jeddah, 20 aprile 2025 – La Formula 1 regala spettacolo puro nel GP dell’Arabia Saudita 2025. Sul circuito cittadino di Jeddah, è Oscar Piastri a scrivere una nuova pagina di storia conquistando la sua prima vittoria in carriera davanti a Max Verstappen, penalizzato per un’irregolarità al via, e a uno straordinario Charles Leclerc, che regala alla Ferrari il primo podio stagionale in una gara lunga.

La corsa è stata decisa dai dettagli: una partenza fulminea, una penalità strategicamente fatale, e un finale da thriller che ha visto Leclerc respingere gli assalti di Norris con intelligenza, grinta e controllo perfetto delle gomme.

Una gara tesa e combattuta

Piastri scatta bene dalla prima fila, costringendo Verstappen a tagliare la curva: da qui parte l’indagine dei commissari, che puniscono il campione olandese con 5 secondi di penalità. La Safety Car entra dopo un incidente tra Tsunoda e Gasly, poi il ritmo della gara si fa subito serrato.

La Ferrari si gioca le sue carte al meglio con un pit stop perfetto di Leclerc e una gestione gara chirurgica. Il monegasco si lancia all’inseguimento di Russell, lo sorpassa con un attacco deciso e resiste fino all’ultimo giro contro la pressione di Norris.

Una Ferrari che ritrova il sorriso

Dopo le difficoltà nelle prime gare, il terzo posto di Leclerc rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per la Scuderia di Maranello. Alle sue spalle, Lewis Hamilton chiude settimo, mentre Andrea Kimi Antonelli si conferma tra le sorprese della stagione con un ottimo sesto posto.

McLaren si conferma il team più in forma del momento, con Piastri e Norris ancora protagonisti. Verstappen limita i danni, ma il distacco in classifica si riduce ulteriormente.

Classifica piloti aggiornata

Lando Norris – 77 punti

Oscar Piastri – 74 punti

Max Verstappen – 69 punti

George Russell – 63 punti

Charles Leclerc – 32 punti

Dove vedere la Formula 1 in Italia

Il Mondiale di Formula 1 è trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. La differita gratuita del GP d’Arabia Saudita sarà visibile su TV8 alle 21.30.

Ordine d’arrivo completo del GP Arabia Saudita 2025