Auto. F1, inizia il nuovo campionato 2023: tutto sul GP del Bahrain ecco dove vederlo in TV. I dettagli

Formula 1, inizia il nuovo campionato 2023: tutto sul GP del Bahrain e dove vederlo in TV. Il programma del weekend di gara del GP del Bahrain prevede molte altre sessioni di prove libere, qualifiche e gare per la F2 e la F3. In particolare, sabato 4 marzo alle 16:00 si svolgeranno le qualifiche per la F1, che saranno trasmesse in live streaming su Skysport.it. Inoltre, la gara del sabato della F2 e della F3, rispettivamente alle 14:15 e alle 10:15, potranno essere seguite in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Domenica 5 marzo, dopo la gara della F1 alle 16:00, ci saranno anche le gare di F2 e F3 alle 11:20 e alle 09:50, rispettivamente, che saranno trasmesse sempre su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.

Sky Sport ha acquisito i diritti esclusivi per trasmettere la Formula 1 fino al 2027 e offrirà la copertura completa di tutte le gare, con un ampio spazio per l'analisi e gli approfondimenti. Su Sky Sport F1, inoltre, ogni domenica di gara ci sarà "Race Anatomy F1" condotto da Fabio Tavelli e alla fine di ogni GP ci sarà l'appuntamento con #SkyMotori, un momento di interazione con gli spettatori.

Di seguito tutto il programma.

GP Bahrain, orari e programma su Sky Sport F1

Venerdì 3 marzo

08:55 Prove Libere F3

10:05 Prove Libere F2

12:30 Prove Libere 1 F1 - Monitor dei tempi LIVE

14.00 Qualifiche F3

16:00 Prove Libere 2 F1 - Monitor dei tempi LIVE

17:30 Qualifiche F2

Sabato 4 marzo

10.15 Gara-1 F3

12:30 Prove Libere 3 F1 - Monitor dei tempi LIVE

14:15 Gara-1 F2

16:00 Qualifiche F1 - Live Streaming su Skysport.it

Domenica 5 marzo

09.50 Gara-2 F3

11:20 Gara-2 F2

16:00 Gara F1 - Monitor dei tempi LIVE

La F1 in esclusiva su Sky fino al 2027