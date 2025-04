Formula 1, scossone in griglia: penalità Mercedes dopo l'incidente di Ocon, Leclerc vola in prima fila

F1 Bahrain, penalità per Mercedes: Leclerc in prima fila dopo l’incidente di Ocon

Manovra irregolare in pit-lane: Russell e Antonelli retrocedono. La pole cambia volto: Leclerc sale in prima fila nel GP del Bahrain.

Il Gran Premio del Bahrain 2025 si apre con un colpo di scena in griglia di partenza: le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono state penalizzate per aver infranto il regolamento durante la sospensione delle qualifiche, in seguito all'incidente che ha coinvolto Esteban Ocon. A beneficiare della sanzione è Charles Leclerc, che guadagna la prima fila accanto al poleman Oscar Piastri.

La decisione dei commissari: violato il Codice Sportivo Internazionale

Secondo quanto riportato dalla FIA, i due piloti Mercedes hanno occupato la fast-lane della pit-lane prima che fosse confermato ufficialmente l’orario di ripartenza della sessione, violando l’Articolo 12.2.1 i) del Codice Sportivo Internazionale e le Note di Evento del Direttore di Gara. Una mossa che, seppur involontaria, è stata ritenuta potenzialmente lesiva per l’equità sportiva.

Dopo un’attenta analisi dei video, delle comunicazioni radio, dei dati di cronometraggio e delle riprese on-board, i commissari hanno deciso per una penalità sportiva: una retrocessione di una posizione in griglia per entrambe le W16.

Il retroscena: l’errore umano di Mercedes

Il responsabile tecnico Mercedes, Andrew Shovlin, ha ammesso di aver frainteso l’indicazione “orario stimato di ripartenza” apparsa sul monitor, interpretandola come orario effettivo. Un errore che si è trasformato in una violazione regolamentare. “Non c’era alcuna intenzione di guadagnare un vantaggio,” ha spiegato Shovlin, “poiché restavano ancora 11 minuti alla fine delle qualifiche.”

L’assenza del Direttore Sportivo della squadra, Ron Meadows, ha contribuito a rendere meno fluido il processo decisionale, ma secondo la FIA il comportamento ha comunque potuto creare un vantaggio competitivo anticipando l’azione in pista.

Effetto a catena sulla griglia: Leclerc e Gasly ringraziano

La penalizzazione ha rimescolato le prime file: Charles Leclerc partirà ora accanto a Oscar Piastri, con la Ferrari che torna così protagonista in prima fila. Anche Pierre Gasly approfitta dell’arretramento di Antonelli e scatterà dalla quarta posizione, dietro Russell.

FIA severa ma coerente: “In futuro sanzioni più gravi”

Nonostante l’errore sia stato riconosciuto come non intenzionale, i commissari hanno voluto inviare un segnale chiaro: in Formula 1 il rispetto delle procedure è fondamentale, anche nei momenti di caos come quelli successivi a una bandiera rossa. “In casi futuri, soprattutto se dovessero emergere intenti strategici, potrebbero essere applicate sanzioni ben più severe”, ha dichiarato un portavoce della FIA.

