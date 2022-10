Fornasetti sostiene la campagna “Emergenza Ucraina” di CBM Italia

Fornasetti lancia la campagna “United for peace” in nome della pace e veicola il messaggio attraverso un esclusivo decoro: il simbolo della pace fa da cornice a tre diverse espressioni del volto di Lina Cavalieri, dando vita a tre nuovi piatti della serie “Tema e Variazioni”. L’Atelier milanese sceglie di legare la diffusione di questo monito a un’attività benefica a sostegno di CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria che nell’emergenza in Ucraina è impegnata a garantire i diritti delle persone con disabilità.

Con “United for peace” Fornasetti contribuisce alla campagna “Emergenza Ucraina” messa in campo da CBM a tutela delle persone più vulnerabili travolte dalla crisi umanitaria in Ucraina e, più in generale, nel cuore dell’Europa, devolvendo parte del ricavato proveniente dalle vendite del tris di piatti “Tema e Variazioni”. Per aderire al progetto, dal 30 settembre 2022 al 31 gennaio 2023 i nuovi piatti potranno essere acquistati negli store Fornasetti di Milano e Londra, su www.fornasetti.com e presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo aderenti all’iniziativa.

“United for peace” si inserisce in una duratura relazione che lega Fornasetti e CBM dal 2013, punteggiata da progetti artistici e collaborazioni di varia natura, tra cui il recente progetto “United with the world” realizzato nel 2020 a supporto della campagna internazionale “Emergenza Covid-19”.

“Garantire i diritti delle persone con disabilità è il nostro obiettivo quotidiano, che perseguiamo da 110 anni nei Paesi del Sud del mondo. Anche nelle emergenze operiamo con lo stesso approccio: è stato così due anni fa nell’emergenza pandemica, per cui abbiamo esteso il nostro intervento anche in Italia; e lo abbiamo fatto in questi ultimi mesi con la crisi in Ucraina, affinché i diritti delle persone con disabilità non siano lasciati indietro” spiega Massimo Maggio, direttore di CBM Italia. “Sono certo che la rinnovata e preziosa collaborazione con Fornasetti ci permetterà di rafforzare il nostro impegno quotidiano dedicato alle persone con disabilità coinvolte nel conflitto, intensificando quella rete di supporto per intervenire concretamente dove c’è più bisogno”.

La rete di sostegno messa in campo da CBM porta aiuti concreti in Ucraina – Paese che conta oltre due milioni di persone con disabilità - e nei Paesi limitrofi; persone che sono maggiormente esposte al rischio di abbandono, violenza e mancanza di accesso alla sicurezza – basti pensare ai rifugi inaccessibili alle sedie a rotelle. Insieme al Forum Europeo sulla Disabilità, organizzazione indipendente che riunisce enti di persone con disabilità in tutta Europa, CBM sta intervenendo al fianco delle organizzazioni locali per intercettare e rispondere ai bisogni dei più fragili rendendo loro fruibile l’accesso ai piani di evacuazione, ai ripari, ai trasporti, al cibo e alle cure mediche. Tra gli interventi in atto, la creazione di un help-desk che permetta l’accesso alle informazioni per le persone con disabilità.

Grazie all’aiuto concreto dei sostenitori del progetto che acquisteranno i nuovi piatti “Tema e Variazioni” si potrà contribuire alle attività di CBM sui diversi fronti a tutela dei più fragili.

“Tutto in Fornasetti, dalla progettazione degli oggetti alla concezione delle attività culturali, nasce con un desiderio di impatto più ampio sul contesto sociale. Siamo animati da sempre da un pensiero rivolto all’esterno, da una sorta di soffio trasformativo di quel che ci circonda. Che è poi ciò che davvero connota e distingue tutto quel che facciamo. Collaborazioni pluriennali come quella con CBM, che mettono assieme l’elemento immaginativo e la spinta valoriale di Fornasetti con la capacità di intervento concreta della onlus, rendono tangibile questa propensione che da sempre caratterizza il nostro fare. Nello specifico, con quest’ultimo progetto UNITED FOR PEACE, ci siamo impegnati a sostenere l’intervento di CBM in favore delle persone più fragili colpite dal conflitto in Ucraina, lanciando un esplicito messaggio di pace. Con l’aiuto dei sostenitori che acquisteranno i tre nuovi piatti della serie “Tema e Variazioni” potremo rendere concreto e importante il nostro contributo per la pace.” Barnaba Fornasetti.

www.fornasetti.com/it/