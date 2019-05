Francesco Guccini ospite a Melpignano per la riapertura dei giardini di Palazzo Marchesale

MELPIGNANO (LECCE), 26 APRILE - Sarà Francesco Guccini, l'ospite d'onore, nella due giorni salentina della cultura, infatti oggi dalle 17:30, nel Palazzo Marchesale di Melpignano, provincia di Lecce, si svolgerà la tradizionale riapertura del Giardino Storico, nell'ambito della rassegna "Mediterranea - Giardini e Paesaggi aperti 2019", organizzata dall'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) e aprirà le porte al pubblico.

Il "Maestro", torna nella Terra della Taranta, dove , domani dalle ore 19:30, presenterà il suo libro "Canzoni", curato dalla filologa Gabriella Fenocchio. Protagoniste assolute sono le parole delle canzoni di Guccini, in un unico volume, sono stati riportati oltre 50 testi, tra i più amati da "Dio è morto", a "Il vecchio e il bambino", ad "Auschwitz", a "Farewell, a "La locomotiva", a "Canzone quasi d'amore"e tanti altri ancora. Una notevole antologia, resa ancora più viva dai commenti della Fenocchio, che palesano i segreti stilistici, ritmici, retorici nascosti in ogni verso e che rendono chiaro ogni riferimento celato, grazie alla conoscenza profonda che ha del cantautore e della sua esperienza artistica. Un libro corredato da foto e stesure originali di Guccini, dove riecheggia il suo verseggiare , intriso di sostanza personale, esistenziale e politica come solo lui sa e può esprimere.

L'evento fissato nel giardino storico di Palazzo Marchesale, rientra nella rassegna "Incontri d'autore", sarà moderato dalla giornalista Alessandra Lupo e parteciperanno Francesco Guccini, la Dott.ssa Gabriella Fenocchio e il Sindaco di Melpignano, Ivan Stomeo. La manifestazione sarà completamente gratuita ed è promossa dal Comune di Melpignano e patrocinata dalla Fondazione La Notte della Taranta.

Laura Fantini

fonte immagine leccesette.it