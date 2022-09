Francesco Mauro qui dove il mare luccica. Sellia Marina. Jonio da Mare. 3° Bandiera Blu consecutiva

Francesco Mauro Sindaco di Sellia Marina, conquista la terza Bandiera Blu consecutiva!

CATANZARO, 14 MAG - Il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro nel suo profilo di Facebook scrive: qui dove il mare luccica.... Sellia Marina... Jonio da Mare. Terza Bandiera Blu consecutiva! Ancora una volta, è annoverata tra le spiagge più belle d'Italia! Per il terzo anno consecutivo il nostro Comune è stato insignito dal prestigioso Riconoscimento Internazionale della FEE (Fondation for Environmental Education).

Un primato storico che inorgoglisce la Comunità selliese che vede premiate le qualità ambientali, paesaggistiche ed i servizi turistici offerti del territorio.



Le bandiere Blu aumentano quest'anno anche in Calabria e arrivano a quota 14 le Bandiere Blu, riconoscimenti ai comuni marinari e lacustri con le acque più pulite e il maggior rispetto dell'ambiente. Sono tre i nuovi ingressi per la stagione 2020: Rocca Imperiale, Tropea e Siderno.



In Calabria 3 nuovi ingressi per stagione 2020. Sono Rocca Imperiale, Tropea e Siderno. Località a quota 14. Le matricole si aggiungono alle conferme di Soverato, Sellia Marina, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, San Nicola Arcella, Praia a Mare, Tortora, Villapiana, Cirò Marina, Melissa e Roccella Jonica. Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno dalla ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'educazione ambientale), basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni. La cerimonia di consegna di quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, si è potuta svolgere solo virtualmente attraverso il gruppo Facebook delle amministrazioni comunali.