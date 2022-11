Francesco Serra In radio con il nuovo singolo “Voglio tutto il meglio”

(On The Set – Ingrooves/Universal Music Group) "Voglio tutto il meglio" è il nuovo singolo di Francesco Serra, scritto dallo stesso cantautore e Giuseppe Giocondo, un progetto targato Luca Venturi, arrangiato da TempoXso.

Francesco canta: Quindi è chiaro anche a te che voglio tutto il meglio, portamelo nel privé, questione di atmosfera, ruggito di pantera, prendiamo questa vita come viene e spero che venga stasera, no portami tutto il meglio al tavolo, è un flusso di energia e serve che la scarico per non andare in panico, per non andare in panico.

Un nuovo singolo per l’artista campano, che vanta numeri altissimi sul web, con nuove sonorità urban che sicuramente lascerà il segno. Lyrics video ufficiale è realizzato da Nilo Chapo:

Biografia:

Dopo il suo ultimo successo del brano "Questo pensiero d'amore", cantato in duetto con l'icona della musica italiana Viola Valentino, con oltre 500 mila view su Youtube, tratto dall’ultimo album di Viola, il cantautore, webstar, Francesco Serra continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo e anche da grandi cantautori italiani sulla sua pagina Facebook ufficiale e sui suoi social. Ha oltre 850.000 follower, più di 10 milioni di view sui suoi video, oltre 1 milione e mezzo di stream su Spotify ed è molto seguito anche su TikTok dove i suoi video superano i 2 milioni e mezzo di views e dove ha oltre 27.8K follower. Tutti i suoi numeri sono in crescita.

Francesco Serra cantautore webstar e influencer nasce ad Agropoli (SA). Inizia come batterista (allievo scelto di Lele Melotti), ruolo che lo porta a calcare i palchi di Castrocaro, Sanremo Rock, Area Sanremo, il M.E.I. di Faenza, a collaborare con artisti di X Factor, cantanti affermati, etc, sia in studio di registrazione sia nei Live. Si dedica poi alla composizione, iniziando a scrivere i suoi primi brani inediti, in collaborazione con l'autore, di Mina e Celentano, Andrea Gallo.

ll suo particolare timbro graffiante attira l’attenzione del produttore discografico Luca Venturi, con il quale da quell’incontro, Francesco inizia ufficialmente la sua carriera discografica di cantautore versatile non ponendosi steccati nel comporre e nel cantare. Le tematiche affrontate nelle canzoni che sono a volte spensierate ed a volte profonde, che spaziano dall'amore a temi sociali, sono caratterizzate da un sound pop/rock moderno ed internazionale, nato dalle sue esperienze all’estero. I videoclip delle sue canzoni ottengono milioni di visualizzazioni. Apprezzato dal popolo dei social e dai media viene candidato dal web come "eccellenza italiana della musica all'estero". Il cantautore con il suo primo singolo di successo “Sei quella giusta”, viene inserito insieme ad altri artisti tra i quali, Luca Barbarossa, Tiromancino, Mario Venuti, Tazenda, Cristina Donà, Levante, etc., nella compilation di San Valentino 2016 pubblicata da Believe. Sempre nel 2016, il videoclip del singolo "Il mio sole sei te" che ha raggiunto le 500.000 visualizzazioni, viene scelto per essere la sigla di chiusura di tutte le puntate della quarta edizione del talent "A VOICE FOR MUSIC" in onda sul digitale terrestre e su Sky. Il 5 Gennaio 2017 vince il "Premio Paolo Serra" per la categoria Spettacolo. Nella stessa manifestazione il Premio per la categoria Cultura viene consegnato al famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi. Oltre ad articoli sul Web, gli danno spazio anche TV, Radio e Giornali e i suoi Live sono molto coinvolgenti. Attualmente Francesco si sta dedicando alla promozione del suo nuovo singolo Voglio tutto il meglio, apripista del suo prossimo album.