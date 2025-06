Francesco Severino riconfermato nella direzione regionale del PD: il sostegno del circolo di Santa Caterina dello Ionio

Tempo di lettura: ~2 min

Dichiarazione della segretaria del circolo PD di Santa Caterina dello Ionio, Maria Antonietta de Francesco in merito alla nomina del Sindaco Francesco Severino nella direzione regionale del PD

Un nuovo incarico politico nel segno della coerenza e dell'impegno per Francesco Severino, sindaco di Santa Caterina dello Ionio e dirigente del Partito Democratico regionale, che viene riconfermato all'interno della Direzione da Nicola Irto.

In un tempo in cui la politica sembra spesso smarrire il contatto con le persone e con i territori, la nomina nella direzione del Partito Democratico regionale di Francesco Severino rappresenta una scelta significativa e incoraggiante.

Attivo da anni come sindaco, amministratore e uomo politico di esperienza, ha saputo coniugare passione e competenza, visione e presenza, distinguendosi per una coerenza rara e per la serietà con cui ha affrontato ogni responsabilità, senza mai perdere di vista il valore della collettività.

La sua voce, sempre chiara e determinata, ha portato avanti un programma politico che è andato a intrecciarsi con quello amministrativo riuscendo ad avvicinare alla politica persone che di politica non volevano sentir parlare.

Il nuovo incarico, che nuovo non è, visto che era già stato componente della Direzione Irto, è il riconoscimento di un percorso costruito giorno dopo giorno, lontano dal rumore ma vicino alla vita reale delle persone. E se oggi riceve questa fiducia, è perché rappresenta una politica che ascolta, costruisce e non arretra di fronte alla complessità.

Buon lavoro al nostro sindaco, con l'augurio che la sua energia e la sua lucidità possano continuare a fare la differenza.

La segretaria e il direttivo del circolo di Santa Caterina dello Ionio

