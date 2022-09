Francesco Sicari: Ulisse, il cellulare e le sirene

Certo che è un mistero come Ulisse avesse sbolognato ai Troiani quel grosso cavallo di legno. Possibile che Priamo,le sue tantissime mogli e i suoi figli avessero abboccato ad un'esca tanto grossolana facendo la figura degli scemi.



La storia si doveva chiudere ed allora il buon Omero inventò questo finale quantomeno sbalorditivo.Il telefonino di Ulisse squillò e sul display comparve il nome di Circe e poi quello di Nausica, mentre Penelope tentava ma non riusciva perchè il ripetitore dell'isola di Creta ea rotto. Ulisse stufo della guerra voleva andare a donne e non gli importava se gli dei lo volessero.

Dopo tanti secoli , alcuni critici, asserirono che avesse avuto rapporti anche con Polifemo, tanta era la sua brama insaziabile e che non volesse tornare, di proposito, ad Itaca perché Penelope era frigida, circondata dai principi froci.

Riguardo le sirene, poi, si pensa, che passando, dalle scogliere di Copanello, avesse confuso, preso da raptus erotico, gli scogli affioranti, con donne dalla coda di pesce, ed avesse avuto rapporti intimi.

Povero Ulisse passare per furbo per tanti secoli mentre eri solo bisognoso di affetto e di amore.

Francesco Sicari