Franco Sicari: 15 agosto 2015 La ricerca della felicità

Nell'arco di una vita tante sensazioni ed emozioni passano vicino a te. Alcune volte non ti accorgi di cosa tu hai vicino oppure li noti a malapena, non capendo il significato delle cose! Il tempo di osservare dentro il tuo animo la bellezza dura un momento.

La bellezza è la voglia di vivere,la felicità dello scorrere del tempo, il desiderio che il tempo non finisca mai e che rimanga solo un attimo, fermo per l'eternità.

Poi ci sei tu al centro, un piccolo respiro dell’esistenza, tanto piccolo che non lo potrai vivere mai perché non esiste tanto fluttua come una bolla di sapone!

Il momento in cui incontriamo la felicità dobbiamo guardarla e costringerla a fermarsi!

Poi parleremo con Lei, cercheremo di fermare il tempo ed addirittura lo manderemo indietro per vederla arrivare ed essere estasiati ed affascinati dal suo arrivo!

La felicità dura poco, guai se durasse un minuto, un'ora!

Poi rimani di nuovo solo nel tempo e nello spazio a cercare ed a pensare!

Lo scopo dell'esistenza e della vita fatta di tanto dolore e di poca gioia!

Bianco (RC) 15 Agosto 1965

Lungo la statale 106, vicino a casa di mia madre, nei vicoli che vanno nelle casette popolari si sta facendo sera!

La morte si sta preparando ad uscire ed ha indossato il lungo mantello nero ed ha preso pure la lunga falce!

La sua è una abitudine e non un dovere e stanotte non ha voglia!

Col Peppe della Rosa non si sono nemmeno salutati tanto ormai

è abitudine il vedersi e il rispettarsi a vicenda!

Il Peppe ha bevuto almeno 3 litri di vino e parla coi platani della esistenza, della vita e della felicità!

Le sue parole si perdono nell'aria calda ed evaporano, salendo in alto, vicino alla stazione FS,piena di gente perché oggi è il 15 agosto .

Un posto qualunque

15 agosto 2015 Oggi sono felice!

Franco Sicari!