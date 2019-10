Fratelli morti in hotel a Firenze, indagato un farmacista 'omicidio colposo', avrebbe venduto medici

FIRENZE 1 OTTOBRE - Sarebbe indagato per omicidio colposo il farmacista che avrebbe venduto, senza prescrizione medica, le confezioni di analgesico ai due fratelli belgi trovati morti ieri nella stanza di un hotel quattro stelle a Firenze. Al momento nell'inchiesta non vi sarebbero altri indagati. Mercoledì il pm Giacomo Pestelli conferirà l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia.