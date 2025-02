Previsioni Meteo. Freddo artico e maltempo: neve e nubifragi nel weekend

Un nuovo vortice mediterraneo, alimentato da correnti fredde di matrice artica, sta per impattare l’Italia nel corso del weekend, portando un peggioramento marcato delle condizioni meteo con piogge intense, temporali e neve a quote molto basse. L’ondata di freddo, già in movimento sull’Europa orientale, raggiungerà progressivamente anche il settore centrale e occidentale del continente, influenzando direttamente il nostro Paese.

Aria gelida in arrivo: dinamiche e impatti previsti

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici, l’anticiclone atlantico si sbilancerà verso il Nord Europa, favorendo la discesa retrograda di masse d’aria gelida che inizieranno a muoversi verso ovest già da giovedì. In un primo momento, l’Italia non subirà effetti diretti, ma da venerdì la situazione cambierà radicalmente: il flusso freddo supererà le Alpi ed entrerà nel Mediterraneo attraverso la Francia, attivando una profonda circolazione ciclonica.

Questo vortice depressionario si collocherà a ovest della Penisola, richiamando correnti umide e miti dal Nord Africa che, scontrandosi con l’aria fredda continentale, daranno origine a un’intensa perturbazione. Il maltempo investirà buona parte del Paese, con fenomeni particolarmente severi al Nord e nelle estreme regioni meridionali.

Maltempo diffuso: rischio nubifragi e neve fino a bassa quota

Le regioni settentrionali saranno le più esposte al freddo intenso, con un rischio concreto di nevicate abbondanti anche in pianura. Sulle Alpi e le Prealpi si prevedono accumuli significativi, mentre nelle città del Nord l’abbassamento delle temperature potrebbe favorire episodi nevosi anche a quote molto basse.

Nel Sud Italia, invece, la perturbazione avrà caratteristiche più marcatamente temporalesche: forti rovesci, temporali e nubifragi colpiranno in particolare le zone già interessate da precedenti ondate di maltempo. Non si escludono fenomeni di grandine e raffiche di vento sostenute, specialmente sulle regioni ioniche e tirreniche.

Venti forti e calo termico: un weekend pienamente invernale

L’afflusso di aria fredda determinerà anche un drastico calo delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie stagionali su gran parte del Paese. I venti si intensificheranno sensibilmente dai quadranti orientali e sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo: monitoraggio costante e aggiornamenti in arrivo

Vista la configurazione atmosferica e il rischio di fenomeni intensi, si raccomanda di seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti meteo. Due le principali criticità: da un lato il rischio di eventi alluvionali nelle regioni meridionali, dall’altro la possibilità di nevicate abbondanti al Nord, anche in pianura.

Nei prossimi giorni, ulteriori dettagli permetteranno di definire con maggiore precisione le aree più esposte. Restate sintonizzati per aggiornamenti costanti sul peggioramento meteo atteso nel weekend.