Frode fiscale: sequestrati 11,7 milioni di euro, 6 indagati nel comasco

MILANO, 21 DIC. - Su ordine della Procura della Repubblica locale, i finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno eseguito un sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro nei confronti di sei indagati per reati fiscali. Questa operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria ed è scaturita dalle indagini che hanno avuto inizio con una S.r.l. della provincia lariana nel 2019.

Inizialmente, questa azienda ha presentato segni di anomalia notevoli, poiché ha cambiato drasticamente la sua attività principale e ha successivamente aumentato in modo significativo il suo volume d'affari. Tuttavia, non ha adempiuto agli obblighi fiscali corrispondenti, trascurando di presentare le dichiarazioni fiscali prescritte relative a importi considerevoli in milioni di euro.

Le indagini hanno rivelato che il rappresentante legale dell'azienda era solo un prestanome. Inoltre, hanno permesso di identificare i veri amministratori che fornivano all'azienda coinvolta nella frode, operante nella provincia di Monza-Brianza, un pacchetto completo per l'evasione fiscale. Questo pacchetto comprendeva la gestione del "cassetto fiscale" e dei conti correnti di tre società "cartiere". Questi individui erano anche responsabili dell'emissione di fatture false, che erano strumentali per ridurre il reddito soggetto a tassazione.

Durante le perquisizioni ordinate dal Procuratore Massimo Astori, i finanzieri hanno sequestrato e analizzato computer, tablet e telefoni cellulari degli indagati. Hanno inoltre acquisito documentazione contabile legata alle società "cartiere" coinvolte nella frode. Queste società si sono rivelate prive di sedi, attrezzature e personale dipendente.

