Frosinone, Greco dopo il pari col Catanzaro: "Abbiamo provato a vincerla" (Video)

FROSINONE – Un punto casalingo che lascia sensazioni contrastanti in casa Frosinone. Dopo l’1-1 contro il Catanzaro, il tecnico Leandro Greco ha analizzato la gara, sottolineando il buon approccio dei suoi e la voglia di ottenere l’intera posta in palio. Il Frosinone, dopo un primo tempo solido, è stato colpito da un eurogol, ma ha reagito nel finale, cercando la vittoria fino all’ultimo minuto.





La lettura della gara di Greco





"Secondo me abbiamo fatto un buonissimo primo tempo senza correre rischi" – ha dichiarato Leandro Greco nel post partita –. Nella ripresa i primi dieci minuti sono stati equilibrati, poi loro hanno trovato un eurogol che purtroppo dobbiamo accettare. Negli ultimi venti minuti, però, l’unica squadra che voleva vincere eravamo noi".





Scelta su Kvernadze e problemi in attacco





Uno dei temi toccati è stata la gestione del cambio di Kvernadze, entrato nel secondo tempo. "Ho pensato di schierarlo nel momento in cui poteva fare più male alla squadra avversaria", ha spiegato il mister.





Sul rendimento degli attaccanti, Greco ha ribadito la sua fiducia nei giocatori a disposizione: "Capisco il momento, ma per me Tsadjout e Pecorino sono attaccanti forti. Purtroppo ci sono annate sfortunate con tante difficoltà. Basta un gol per sbloccarsi e magari poi ne fanno quattro o cinque di fila. Anche i grandi giocatori attraversano momenti difficili. Io guardo ciò che mi danno quotidianamente in allenamento e sono soddisfatto, considerando che entrambi arrivano da lunghi infortuni".





Mercato e prospettive future





Alla domanda su un possibile rinforzo in attacco, il tecnico ha glissato: "Nel calcio contano i risultati, ma io guardo come preparo la squadra per vincere. Ci sono tanti fattori che incidono, ma preferisco focalizzarmi sugli aspetti positivi che possono portarci alla vittoria".





Infine, Greco ha commentato la situazione in classifica, sottolineando l’importanza della continuità: "Oggi abbiamo guadagnato punti su squadre che erano davanti a noi. Continuerò a guardare gli aspetti positivi e tutto ciò che può aiutarci a migliorare. Non dico che va tutto bene, ma mancano ancora tredici partite e possiamo ancora fare bene".





Un Frosinone che, dunque, non si arrende e guarda avanti con fiducia, consapevole che il campionato è ancora lungo e tutto è possibile.





