Frosinone, il caso Brescia agita la classifica: Gravina interviene, salvezza più vicina per i giallazzurri

FROSINONE – A pochi giorni dalla decisiva udienza del Tribunale Federale, che chiarirà le sorti del Brescia Calcio dopo il deferimento, cresce l’attesa in casa Frosinone. Le speranze di permanenza in Serie B aumentano, anche grazie alle parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto oggi a margine del Consiglio Federale.

Il numero uno della Federazione ha ricostruito la cronologia degli eventi: “Il 28 febbraio si è tenuto un confronto con l’Agenzia delle Entrate. Il 29 aprile è arrivato un sollecito da parte della Covisoc e la risposta del Brescia è pervenuta soltanto il 16 maggio”. Una sequenza che, secondo Gravina, testimonia la piena trasparenza dell’iter federale e che rafforza la linea della FIGC: andare avanti senza tentennamenti.

Play out Serie B: date quasi certe, ma il Frosinone guarda altrove

La prima decisione del Tribunale Federale Nazionale è attesa per giovedì 29 maggio. A partire da quel momento, la Lega Serie B e il Consiglio Federale proporranno le date per i play out, che con ogni probabilità si disputeranno il 15 e il 20 giugno. Tuttavia, la sfida non dovrebbe riguardare il Frosinone, sempre più proiettato verso la salvezza diretta.

Secondo le ipotesi circolate, il quadro più plausibile vedrebbe una sfida salvezza tra Salernitana e Sampdoria, mentre il Frosinone resterebbe fuori da ogni rischio retrocessione. Nonostante il legittimo ricorso che il Brescia potrà presentare in caso di penalizzazione, la FIGC si prepara a riscrivere la classifica già da questa settimana.

Fideiussioni: date diverse per chi attende giudizi

Una nota importante riguarda le tempistiche per le fideiussioni necessarie all’iscrizione ai prossimi campionati. Le società coinvolte nel caso – Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria – avranno tempo fino al 24 giugno per presentare la documentazione. Per tutte le altre, invece, la scadenza resta fissata al 6 giugno.

Frosinone al lavoro in attesa del verdetto

Intanto, nella tranquillità apparente della Città dello Sport di Ferentino, il Frosinone ha ripreso gli allenamenti. La squadra continuerà la preparazione almeno fino a giovedì, giorno considerato cruciale per il futuro del club. In casa giallazzurra si respira un mix di prudenza e ottimismo. Tenere alta la concentrazione non è semplice, ma l’obiettivo è chiaro: evitare ogni distrazione per non rischiare brutte sorprese.

