Frosinone: visita a sorpresa del Papa alla Cittadella del Cielo

FROSINONE 24 SETTEMBRE – Questa mattina il Papa si è reso protagonista di una visita a sorpresa presso la struttura "Cittadella Cielo" della comunità “Nuovi Orizzonti” a Frosinone.

Da quando fu fondata nel 1993 da Chiara Amirante l’associazione si occupa dell’accoglienza, come ricorda Vatican news, di tutte le persone bisognose che ad un certo punto della loro vita hanno smarrito la retta via finendo nel tunnel della droga, del gioco d’azzardo, della prostituzione e che vengono emarginati dalle proprie famiglie e dalla società.

All’arrivo del Pontefice, alle 09:15 di questa mattina, sono in poche le persone presenti. Ben presto però la notizia viaggia in rete dove vengono postati video ed immagini scattate dai passanti ed in tanti si presentano ai cancelli della sede sperando di poter porgere un saluto a Papa Francesco, il quale è in compagnia del cantante Andrea Bocelli.

Lo scorso 8 giugno in occasione dei 25 anni della comunità il Papa telefonò in diretta per gli auguri. Questi due eventi sottolineano quanto Bergoglio sia vicino a Nuovi Orizzonti.





