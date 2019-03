Fuga di cervelli. Decreto crescita: sgravi per rientro cervelli e bonus a chi torna al Sud

ROMA, 28 MARZO - Chi torna in Italia e trasferisce la propria residenza in una regione del Sud pagherà le tasse solo sul 10% del reddito. E' quanto si legge nella bozza del decreto crescita che prevede un allargamento del bonus fiscale per i lavoratori rimpatriati. Le regioni in questione sono: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Tra le misure per il rientro dei cervelli c'e' l'incremento dal 50 al 70% della riduzione dell'imponibile per gli rimpatriati che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020. Vengono inoltre semplificate le condizioni per accedere al regime fiscale di favore che si estende anche ai lavoratori che avviano un'attivita' d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2020. Previste anche maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).