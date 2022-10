Fuga gas poteva essere una tragedia, esplosione in palazzo a Firenze. Dichiarato inagibile edificio

Fuga gas poteva essere una tragedia, esplosione in palazzo a Firenze, nessun ferito, Dichiarato inagibile edificio tre piani nel centro storico

FIRENZE, 02 OTT - Fuga di gas con esplosione la notte scorsa in un palazzo di tre piani nel centro storico di Firenze, in via dell'Agnolo.

Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 3 con due squadre un'autoscala dalla sede centrale e dal distaccamento di Fi-Ovest, non si registrano feriti ma solo danni: lo stabile è stato dichiarato inagibile.



La fuga di gas è avvenuta in un appartamento al primo piano del palazzo. Si è poi verificata un'esplosione che ha causato il crollo dei muri interni di suddivisione. La Protezione civile del Comune di Firenze, si spiega ancora, ha trovato alloggio provvisorio per le famiglie residenti presso la Misericordia di Firenze. (Ansa).