Fuori in digitale “Till You Hate Me”, il nuovo singolo dell’artista rivelazione da milioni di stream EYELAR

È uscito in digitale “Till You Hate Me” (Eyelar - till you hate me (lnk.to)), il nuovo singolo dell’artista rivelazione da milioni di stream EYELAR.

Eyelar si è affermata come la leader di una nuova ondata di artisti alt-pop nel Regno Unito, e il suo successo è stato ulteriormente amplificato con la Hit "Dopamine" in coppia con il dj/produttore tedesco Purple Disco Machine, che vanta oltre 100 milioni di stream ed è entrato in classifica in Austria, Belgio, Olanda, Polonia e Germania. In Italia, il brano è stato #1 nella classifica Dance di Earone per 7 settimane consecutive e ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico.

“Till You Hate Me” è un brano intriso di chitarre distorte e irresistibili melodie pop, la cantautrice mostra tutta la sua versatilità, passando da versi malinconici e a un ritornello esplosivo.

«Sono sempre stata pessimista e spaventata dall'amore e ogni volta che sto per innamorarmi penso a quante relazioni falliscono statisticamente – dichiara Eyelar – “Til You Hate Me” racconta la paura di far conoscere a qualcuno ogni parte di te, non solo le parti belle ma anche quelle brutte».

Il 13 novembre Eyelar sarà in concerto al Biko di Milano in supporto a UPSAHL. Biglietti disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Influenzata da grandissimi artisti tra cui Madonna, Nirvana, Paramore e Oasis, Eyelar ha trascorso la sua giovinezza affinando le sue capacità di scrittura di canzoni. Dopo essersi trasferita a Londra, il suo talento è stato subito scoperto da vari cantautori e ha iniziato a lavorare con alcuni dei più grandi artisti sulla scena, tra cui Bastille, Charli XCX, Little Mix, Camila Cabello, David Guetta, Demi Lovato e il produttore del momento Fred Again.