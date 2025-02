Furti al centro commerciale con il carrello della spesa: il Questore emette DACUR per due donne

Polizia di stato – furti al centro commerciale con il carrello della spesa – il questore emette Dacur a carico di due donne Rom.

Due donne di etnia Rom, residenti in via Teano a Catanzaro, lo scorso 23.01.2025 sono state deferite in stato di libertà dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) della Questura di Catanzaro, a seguito di denuncia sporta dal Direttore dell’esercizio commerciale “Pittarosso” situato nel Centro Commerciale Le Fontane, di viale Emilia.

Le donne, con numerosi precedenti di polizia per reati quali truffa, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono state sorprese mentre rubavano indumenti all’interno del negozio Pittarosso, utilizzando un carrello della spesa e occultando la merce in una grande sacca di colore lilla. Attraverso la disamina dei filmati di videosorveglianza, si constatava che dopo essersi appropriate della merce, subito dopo le due donne lasciavano frettolosamente il negozio.

Il Questore di Catanzaro ha disposto nei loro confronti l’emissione di due D.A.C.U.R. (Divieto di accesso alle aree urbane) detto anche DASPO Willy in nome e ricordo di Willy Monteiro Duarte, cuoco ragazzino di anni 21, morto per difendere un amico, aggredito a Colleferro da un gruppo di ragazzi. Con l’emissione dei D.A.C.U.R., emessi ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. nr.14/2017, si vieta alle due donne l’ingresso e la permanenza nei locali pubblici o esercizi analoghi, nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché in tutti gli esercizi e locali pubblici di viale Emilia di Catanzaro, per 3 anni.

L’obiettivo principale del DACUR è migliorare la sicurezza urbana, limitando la presenza di soggetti ritenuti pericolosi ed è rivolto a persone che hanno commesso reati o illeciti ripetuti in determinate aree urbane. È uno strumento di prevenzione che, a differenza di un provvedimento penale, è applicato anche a chi non ha ancora ricevuto una condanna definitiva, ma rappresenta un pericolo per la sicurezza urbana.

La violazione del DACUR comporta sanzioni penali, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 24.000 euro.