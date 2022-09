Fusto pericoloso rinvenuto sulla spiaggia nel comune di Sant'Andrea. Intervento dei Vvf

SANT'ANDREA APOSTOLO SULLO IONIO (CZ) 6 DIC - Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa mattina per un fusto rinvenuto sulla spiaggia nel comune di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio.

Ad allertare i vigili del fuoco i carabinieri della locale stazione.



Le unità vigilfuoco hanno provveduto a delimitare la zona di intervento ed hanno effettuato misurazioni con la strumentazione NBCR in dotazione. I rilievi effettuati hanno permesso di escludere la presenza di sostanze radioattive e sostanze chimiche tossiche o nocive.

Il fusto in evidente stato di degrado, non presentava lesioni ed il tappo era ben serrato per cui non si è riscontrato alcun sversamento importante. Il contenitore veniva posto in sicurezza e consegnato al personale tecnico del comune per il successivo smaltimento. Non risultano danni a persone o all'ambiente circostante.





In aggiornamento