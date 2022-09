Futsal Serie A2: BC5, Tchaptchet Tchato è Amaranto!

BOVALINO (RC), 13 GEN - Ecco il nuovo pivot per il team di Venanzi. Dopo Caruso e Siviero, ecco un altro fondamentale tassello utile a rinforzare il roster amaranto.

E' francese, ma nasce a Douala, in Camerun. Letteralmente un colosso, 25 anni e 187 cm. di pura grinta e potenza, di professione pivot, esattamente ciò che serviva per realizzare al meglio i piani tecnici di Mister Venanzi. Arriva dal Torcy Futsal, seconda divisione francese, adesso è pronto per guadagnarsi l'amore del popolo amaranto a suon di gol.

Bovalino Calcio a 5 è lieta di comunicare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Arthur Tchaptchet Tchato.

Benvenuto bomber, ci divertiremo insieme!

