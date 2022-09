Futsal Serie A2: brutto tonfo casalingo per il BC5. Passa il Cataforio (2-3)

BOVALINO (RC), 20 MAR - Per il BC5 era in pratica il primo match point a disposizione (ne rimangono altri tre compreso il recupero contro il Bernalda) che, in caso di vittoria, avrebbe sancito la matematica permanenza in serie A2 della squadra del presidente Vincenzo Scordino e di mister Giovanni Venanzi. L’incontro, che si è svolto presso il Pala La Cava di Bovalino (Rc), dopo un buon inizio dei padroni di casa che si erano portati subito in vantaggio con una bella rete del solito Arthur, ha avuto poi un epilogo amaro in quanto, a soli tre minuti dal termine, gli ospiti riescono a realizzare un goal che segna il sorpasso (2-3) e vale i tre punti. A favorire la rete degli ospiti, una generale dormita degli amaranto che lasciano scorrere la palla quasi per tutto il parquet fino a farla giungere ad un avversario che da distanza ravvicinata trafigge l’incolpevole Matheus Dias Rocha.

Comunque, sin dai primi minuti si era capito subito che sarebbe stata una partita maschia, equilibrata ed avvincente fino al termine vista la posta in palio. Infatti, mister Praticò, in conferenza stampa ha confermato che l’incontro era stato preparato a dovere ed i ragazzi erano consapevoli di disputare la partita della vita e così è stato. Alla fine a gioire sono stati gli atleti del Cataforio, ma i ragazzi di mister Venanzi hanno poco da recriminare in quanto ad impegno e concentrazione, l’unica pecca, forse, non aver saputo chiudere la partita viste le innumerevoli occasioni sprecate, compreso un palo colpito da Andrè Siviero dalla distanza. Per gli ospiti poche sbavature in difesa e tanta attenzione in ogni reparto con ripartenze e giro palla veramente encomiabile.

Siviero, e soprattutto Arthur (colpa anche un po di sfortuna), pur giocando un ottimo incontro hanno sprecato troppe occasioni alcune delle quali veramente clamorose, e come spesso accade…quando sprechi troppo alla fine prendi il goal che ti affossa e così è stato. Questa di oggi, per il BC5, è senz’altro una sconfitta amarissima e che brucia, anche se non compromette la situazione in ottica salvezza diretta, quindi occhio e testa al prossimo incontro che vedrà gli amaranto fare visita all’Orsa Viggiano che è un altro tremendo scontro diretto, mentre il Cataforio incontrerà tra le mura amiche la Gear Siaz Piazza Armerina e la vittoria, anche qui, è d’obbligo.

Risultato finale, BC5 –Cataforio: 2- 3

Le reti: Arthur (BC5) e Cilione (Cataforio) nel primo tempo; Siviero (BC5), Labate e D. Reach (Cataforio)

Le formazioni:

BC5: Matheus Dias Rocha, Siviero, Federico, Arthur, Caruso, Bruno Pio Scordino, Errante, Martino, Gelonese, Cali, Rocca,Lemma. Mister Giovanni Venanzi

Cataforio: Calabree, Labate Andrea, Scopelliti, Cilione, Durante, Labate Alessio,Rech D., Modafferi, Parisi, Torino, Sarica, Martino. Mister Pasquale Praticò





Pasquale Rosaci