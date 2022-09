Futsal-Serie A2: il BC5 non si ferma più!...c'è anche la conferma del giovane Bruno Pio Scordino

BOVALINO (RC), 07 AGO - Un talento cristallino sposa il progetto Amaranto. Da giovane promessa a futura certezza, la gavetta di questi anni sta regalando al ragazzo un bagaglio di tutto rispetto.

A suon di prestazioni si è guadagnato la stima dei tecnici e degli addetti ai lavori, lottando su ogni pallone e risultando spesso decisivo. Ora è qui, pronto a giocarsi le sue chances per la definitiva consacrazione.

Bovalino Calcio a 5 comunica il raggiungimento dell’accordo per la permanenza in Amaranto di Bruno Pio Scordino. In bocca al lupo Bruno, ci divertiremo!

#WeAreBc5

#Unitisivince