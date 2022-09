Futsal-Serie A2: nuovo Addetto Stampa per il BC5. E' Pasquale Rosaci, militare di lungo corso!

BOVALINO (RC), 06 SET - Un altro importante tassello per la stagione sportiva 2021/22 è stato messo! Il BC5 è lieta di comunicare l’ingresso nell’assetto societario del nuovo “Addetto Stampa” che avrà il compito di curare i rapporti con la stampa ed i media in genere. Un compito di rilevanza che ci aiuterà a sviluppare non solo l’immagine della società, ma che contribuirà a tenere sempre aggiornati i nostri sponsor ed i supporters del BC5 nel corso dell’intera stagione agonistica 2021/22.

Il nuovo Addetto Stampa è Pasquale Rosaci, giornalista pubblicista ed attualmente 1° Maresciallo “Luogotenente” dell’Esercito Italiano in posizione di “Ausiliaria”. Per moltissimi anni si è occupato di comunicazione in qualità di Capo Sezione del delicato settore che aveva come obiettivo quello di promuovere l’immagine dell'Esercito ed i concorsi banditi dalla Forza Armata all’interno della Regione Calabria. Ha inoltre curato, con grande professionalità e spirito d'organizzazione le tante manifestazioni cui l’Esercito ha partecipato nel corso degli anni ottenendo sempre riconosciuti successi.

A lui il più grande in bocca al lupo da parte della società sportiva BC5 ed un grazie sentito per il proficuo lavoro che certamente sarà in grado di portare avanti.