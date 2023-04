FWA: internet ad alta velocità ovunque

Nel nostro Paese circa l’80% degli abitanti utilizza internet ogni giorno, che sia per lavoro, per svago o per cercare informazioni. La percentuale è in continua crescita, grazie anche al fatto che connessioni super veloci sono ormai disponibili quasi ovunque; questo permette a una buona fetta della popolazione di usare internet per lavorare da casa, per guardare contenuti multimediali, per giocare ai titoli più nuovi del momento, per fare streaming e comunicare con parenti e amici. Tutto questo è possibile per molti, ma non per tutti: si calcola infatti che oltre 4.800 comuni siano ancora oggi privi di connessioni internet super veloci via cavo, in genere a causa del loro posizionamento geografico, tra le montagne o in zone remote, lontane dai principali centri abitati. In questi casi la soluzione più efficace per poter utilizzare il wi-fi casa e avere internet super veloce è rivolgersi alla tecnologia FWA.

Cos’è l’FWA?

Come avviene per tutte le sigle che indicano le tipologie di connessione a internet, anche FWA è un acronimo, che sta per Fixed Wireless Access. Questa tecnologia consente anche a chi vive in una zona non raggiunta da sistemi via cavo per la connessione a internet di approfittare delle possibilità delle connessioni super veloci, utilizzando le onde radio. Si tratta quindi di un sistema senza fili, ma fino a un certo punto; in effetti potremmo chiamarlo sistema ibrido di connessione, in quanto in genere chi possiede nella propria abitazione un’apposita antenna per internet FWA riceve internet da una centralina che è collegata in modo tradizionale, via cavo. Questo metodo di connessione viene chiamato anche FTTT, ossia Fiber To The Tower, e per certi versi è del tutto simile alle connessioni FTTH, Fiber To The Home, per quanto riguarda le prestazioni ottenibili.

Come connettersi tramite FWA

Ad oggi, in Italia, Eolo offre questo servizio in modo esteso e a garantisce una connessione efficiente e competitiva nelle zone più difficili. Questa società, infatti, copre oltre 6.900 comuni con la sua rete FWA. Per potersi connettere alla rete FWA, come abbiamo già accennato, è necessario installare un ripetitore wi-fi e un router apposito; Eolo ovviamente fornisce entrambi i dispositivi a chi attiva una delle offerte disponibili sul sito. All’atto pratico, per chi usa la rete, la connessione funziona in tutto e per tutto come quella che si può utilizzare via cavo, solo che non è necessario essere raggiunti dalla classica rete telefonica. Per potersi connettere alla rete FWA, occorre prima di tutto consultare la zona di copertura assicurata dall’azienda, per scoprire se ci si trova in una zona servita; fatto questo e attivata l’offerta più adeguata, un tecnico autorizzato e abilitato arriverà al domicilio del singolo cliente e si preoccupa di installare in modo adeguato il sistema di connessione più adatto, che va valutato caso per caso.

A chi serve la tecnologia FWA

Come detto, sono ancora moltissimi i Comuni in cui non è possibile ottenere una connessione internet super veloce con i metodi tradizionali. In queste zone può essere disponibile una rete internet a velocità inferiore ai 30 Mbps, che non permette un utilizzo smart della connessione, ad esempio per lavorare da casa o per guardare contenuti multimediali. Nel 2020 erano oltre 60.000 gli italiani che non erano raggiunti da alcun tipo di linea telefonica, e quindi non potevano connettersi a internet tramite il computer fisso; inoltre oltre 10.000 persone vivevano in zone dove non era disponibile neppure la connessione tramite telefono cellulare. Si tratta in genere di luoghi posizionati in alta montagna, o anche in zone poco densamente abitate. Nel corso degli ultimi anni molto è stato fatto, ma sono purtroppo ancora presenti dei Comuni in Italia che si trovano in aree grigie, dove la rete internet super veloce non arriva e dove la soluzione più rapida ed efficace consiste nel connettersi tramite rete FWA.