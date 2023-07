Gal “Serre Calabresi”, ulteriore assegnazione di risorse e programmazione in vista del nuovo bando Psr e Sostegno allo sviluppo locale Leader 2023-2027

Nuova linfa giunge al Gal “Serre Calabresi” con l’assegnazione di ulteriori risorse pari a circa 278 mila euro da parte dell’Autorità di Gestione del Prs Calabria. Queste risorse si aggiungono a quelle che nei mesi scorsi sono state concesse per l’estensione del Psr 2014/2020 per le annualità 2021/2022.

La somma, stanziata sulla base delle modalità e dei criteri di riparto condivisi con i tredici Gal calabresi, è da impegnare in riferimento alla misura 19.3 “Preparazione e attuazione attività di cooperazione dei Gal” relativamente a promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali, costituzione e promozione della rete dei musei d’impresa, attività per la promozione del territorio in funzione della sostenibilità ecosistemica.

Considerando che ai progetti di cooperazione elaborati in modalità condivisa verrà assegnata una premialità, il presidente Marziale Battaglia in questi giorni è in costante contatto con gli altri Gal calabresi per elaborare progetti comuni.

In particolare per le attività museali il Gal “Serre Calabresi”, destinando circa 80 mila euro, ha aderito ad un progetto che ha come capofila il Gal Kroton (capofila), al quale parteciperanno probabilmente tutti i Gruppi di azione locale calabresi.

Per l’attività sociale si prevede un progetto condiviso con i Gal dell’area metropolitana di Reggio (Gal “Terre Locridee, Gal Batir, Gal Area Grecanica) e con i Gal “Due Mari” e Gal “Serre Vibonesi”.

Si punterà sulle fattorie sociali per la disabilità, sull’inclusione e sulla telemedicina. In questa direzione il Gal “Serre Calabresi” destinerà circa 30 mila euro.

La rimanente somma sarà destinata ad un progetto per la promozione, lo sviluppo del territorio, dei prodotti tipici e delle micro-filiere.

Parallelamente al completamento della programmazione 2014/2022, dal Dipartimento Agricoltura della Regione sarà pubblicato un bando per l’invio delle candidature alla nuova programmazione Leader 2023/2027.

A tal proposito il Gal “Serre Calabresi” sarà prossimamente impegnato nel coinvolgimento dei soci pubblici e privati, in tavoli di confronto previsti dall’animazione territoriale, per redigere, unitamente alla propria candidatura, la strategia da proporre in continuità con quanto realizzato. Occasione utile per promuovere questo confronto tra Gal e territorio, sarà anche l’appuntamento, che si terrà il 27 giugno, con l’Assemblea annuale dei soci.

Chiaravalle Centrale, 22/6/2023