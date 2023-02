Galleria 55 tra moda, arte e design

“Galleria 55” di Davide Muccinelli è un mix di alta moda, arte, design, sperimentazione e formazione.

MILANO. “Galleria 55” è il nuovo spazio multifunzionale, recentemente inaugurato, della Casa di Moda Davide Muccinelli. La location si trova a pochi chilometri dall’aeroporto della “Dotta”, a Crevalcore, in provincia di Bologna. La scelta di questo luogo non è casuale per il fondatore della Maison tutta italiana: riqualificare un edificio in un'area ex terremoto, trasformandolo nel nuovo Head Quarter e fuori dalla frenesia metropolitana, dove il pensiero può incontrare i "ritmi del cuore".

Il nuovo HQ ha come fulcro l’Alta Moda, con la creazione di abiti esclusivi realizzati su misura per il mondo femminile e nello specifico perfetti per Cocktail, Party, Wedding e Red Carpet; solo capsule collection che esulano dalla stagionalità e dai ritmi frenetici di regole che non sono più coerenti con il periodo storico nel quale stiamo vivendo. Su tale fulcro ruotano e si intersecano altre forme espressive artistiche come la pittura, scultura, design, letteratura, cinema, teatro e molto altro, per creare emozioni e nuovi inediti progetti.

Galleria55DM è un luogo dove le clienti sono ospitate in uno spazio riservato e a loro dedicato, raffinato ed elegante, dove sono seguite ed ascoltate in modo diretto, nella creazione dei loro abiti da sogno e dove il tempo ritrova il suo valore. Grazie alle esperienze del fondatore Davide Muccinelli, anche l’Interior Design è un tema trattato dal brand che cura sia in ambito privato, che ricettivo, la creazione di mood per l’interior di progetti esclusivi. Anche Galleria55DM porta la firma delle Maison sulla riqualificazione totale degli spazi interni e dei giardini.



L’Atelier è una sorta di “Salotto Contemporaneo”, unico nel suo genere per ritrovare il piacere, la voglia e volontà di confrontarsi e creare nuove armoniche sintonie; è un luogo di cultura dove dialogare, esporre, fondendo i pensieri e le Idee degli amici attuali della casa di moda e di quelli nuovi. Non mancherà in futuro anche la formazione, elemento importante per il fondatore della casa di moda e per il territorio: l’approccio sarà volto alle maestranze in ambito moda, valore del fare tutto italiano, interagendo in tutte le fasi di un progetto integrato, fino alla comunicazione di alto artigiano che valorizzi l’intervento del tutto esclusivo della manualità della persona, al fine di rendere unico come un’opera d’arte ogni prodotto.

Non ultima per importanza è l’innovazione, volta alla ricerca e alla sperimentazione; la Maison, sensibile a tali tematiche, non mancherà di interagire con gruppi di lavoro dove vengano elaborati aspetti legati ai processi/prodotti e alla funzionalità degli stessi, per mantenere l’attenzione alle prestazioni e alla sostenibilità verso l’ambiente e le persone.



DAVIDE MUCCINELLI: nasce a Castel San Pietro Terme (Bo) nel 1966. Frequenta il liceo artistico per il design “Torricelli – Ballardini” di Faenza dove si appassiona al mondo della progettazione e ricerca; nel frattempo, tra le mura di casa, aiuta la madre Edda, una sarta che negli anni ’80-‘90 cuce per importanti brand, tra i quali Gianni Versace, Max Mara e Les Copains. Gli interessi di Davide per l’arte, la moda, il design e il mondo dell’abitare lo hanno portato nel corso degli anni a collaborare con importanti brand, apportando innovativi e originali progetti di prodotto, ricerca tecnica e artistica, per poi occuparsi di aspetti più strategici come quelli di marketing, sviluppo e comunicazione d’impresa. Nel 2019, oltre alle collaborazioni in essere, come quelle declinate all’ interior design in ambiti ricettivi ed abitativi, inizia a maturare la volontà di mettersi in gioco in prima persona, così nel 2020 nasce la Casa di Moda Davide Muccinelli, un incubatore di idee e di sperimentazione: coniugare le competenze e le arti è alla base di questo nuovo progetto stilistico.





