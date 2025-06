Gallipoli, 25enne accoltella la compagna e la suocera: poi si lancia dalla finestra

Tempo di lettura: ~1 min

GALLIPOLI, 13 GIU – Tragedia sfiorata nella serata di ieri in una tranquilla abitazione del Salento, dove un giovane di 25 anni ha aggredito la compagna e la madre di lei, colpendole con delle forbici al dorso e alla testa, per poi tentare di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra.

Le vittime, una donna di 29 anni e sua madre di 53, sono state ricoverate all’ospedale di Casarano. Fortunatamente non sono in pericolo di vita, nonostante le gravi ferite riportate. Anche l’aggressore è attualmente in ospedale, piantonato dai carabinieri presso il nosocomio di Gallipoli, con traumi multipli ma non mortali.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, alla base del gesto ci sarebbe stato il rifiuto del giovane di accettare la fine della relazione sentimentale. La compagna, infatti, aveva manifestato l’intenzione di porre termine alla convivenza e di allontanarlo da casa.

L’allarme è scattato con una chiamata al numero di emergenza. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato il 25enne riverso sull’asfalto, ancora cosciente, e le due donne all’interno dell’abitazione, con evidenti ferite da taglio.

La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.