Gattuso "vede" la Roma. Ci pensa Manolas

NAPOLI, 29 FEBBRAIO 2020-Vince ancora il Napoli, lo fa grazie alla difesa e a due bomber arretrati come Manolas e Di Lorenzo, crolla il Torino, che nonostante un finale disperato, esce dal San Paolo sconfitto 2-1.

É un Napoli ordinato quello che per almeno 80 minuti domina il campo. In vantaggio nel primo tempo con un gran stacco di testa di Kostas Manolas, la squadra napoletana spreca di tutto e di piú, ma nella ripresa riesce a trovare il pertugio giusto grazie al solito Mertens, che pennella per Di Lorenzo che inserendosi batte un incolpevole Sirigu. Il 2-0 abbassa l'attenzione e il Toro incorna al minuto 91 con Edera.

Nel finale la squadra granata ci prova, ma Ospina e compagni fanno un buon lavoro e mantengono il pallone lontano dall'area di rigore. Il Napoli sale a 39 punti, a meno tre dalla Roma. La squadra di Gattuso si prepara alla battaglia di Barcellona e vede la Roma a soli 3 punti. I giallorossi giocheranno domani, ma é evidente che fino alla fine, a giocarsi i posti per l'Europa League ci saranno Roma, Napoli e Milan.

Intanto, Gattuso si gode la vittoria e la risalita, e spera in un aiuto di Liverani, per riaprire la corsa alla Champions, che fino a un mese fa sembrava solo una chimera. Ora il Napoli é squadra, e Gattuso vuole spingere fino alla fine.