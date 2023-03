Gelateria: al Catanzaro dedicato il gusto "Mamma cinema"

Un Catanzaro così non lo avevamo mai visto. Neppure in gelateria! Al Piper di Sellia Marina, invece, gusto novità dell'estate 2023 sarà il gelato "Mamma cinema". Una base al gusto di pop corn e una variegatura al caramello salato apriranno il sipario a un gusto particolare, dedicato al motto dell'anno e a tutti i tifosi del Catanzaro.

Dopo i gusti "Cu esta esta" al sapore su mango e fragola e quello al cioccolato rosa chiamato "Flamingo" realizzati nelle scorse stagioni, ecco un gusto che scaramanzia a parte non lascerà l'amaro in bocca ma allieterà il palato di tutti i tifosi GialloRossi e non solo.

"Quest'anno ricorre il decennale dalla nostra apertura. Diciamo che la nostra catanzaresità è palese e finalmente quest'anno potremmo dedicare eventi, altri gusti e altre giornate facendo coincidere le noste passioni. Il Catanzaro e il gelato!". Afferma Paolo Vaccaro titolare della gelateria e ideatore del gusto di punta dell'estate 2023.

Alla domanda su quando potremmo provare questo nuovo gusto, infine, afferma: "a BBBBreve!".