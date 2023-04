Antonio Montuoro: Generare Sinergie per Eliminare Disparità. Europa e Calabria quanto siamo distanti?

In un'azione congiunta per la comunicazione e la collaborazione, Antonio (Montuoro Europa Calabria) e Denis Nesci lavorano insieme per accorciare le distanze tra la Calabria e l'Europa, creando un ponte di collegamento attivo e produttivo. Con il sostegno del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, mirano a eliminare ogni disparità nel territorio. Questo articolo esplorerà il loro impegno per generare sinergie e superare le sfide, evidenziando il ruolo dell'ospitalità e dell'accoglienza del territorio crotonese.



Un'azione combinata e collaborativa di comunicazione e collaborazione genera sinergia, e questa è quella che insieme al mio amico Denis Nesci abbiamo creato per accorciare le distanze tra la Calabria e l'Europa con un ponte di collegamento sempre attivo e produttivo; ma non ci fermeremo a questo, e con le risorse che arriveranno dal Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 punteremo ad eliminare ogni disparità della nostra Terra.

Grazie a Ercole Caligiuri, Giovanna Arrighi, Milena Mauro, Michele De Simone e Denis Nesci con i quali ho condiviso il tavolo istituzionale e nello specifico al coordinatore cittadino e provinciale di FdI per l'invito a questo importante evento, che come sempre mi arricchisce di contenuti.

Grazie al Sindaco e all'amministrazione comunale di Strongoli per l'ospitalità, ma soprattutto grazie a tutto il territorio crotonese, per l'accoglienza che sempre mi riserva, con l'impegno di esservi vicino in ogni problematica.