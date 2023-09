Geolier incanta Rende con un concerto straordinario davanti a una folla di giovani entusiasti. Video

Geolier fa scintille a Rende: Il rapper napoletano apre il settembre rendese con un concerto indimenticabile davanti a una folla oceanica di giovani"

Una massa oceanica di giovani, circa trentamila, ha invaso sin dal pomeriggio l'immenso Viale Rossini di Rende (Cs) per il concerto di Geolier, il rapper napoletano tra i più acclamati dell'anno, che ha aperto la 58° edizione del Settembre Rendese, lo storico festival della Città di Rende diretto da Alfredo De Luca, realizzato con la collaborazione di Fatti di Musica, il Festival del live d'autore di Ruggero Pegna.

In circa due ore di concerto, Geolier ha eseguito tutte le sue hit, ad iniziare da quelle contenute nell'album "Il Coraggio dei bambini", accompagnato dal coro e dalle luci dei telefonini delle migliaia di ragazzi accorsi da tutta la Calabria. A metà del live ha voluto anche ricordare Antonio Ruperti, il diciassettenne deceduto qualche giorno fa dopo uno scontro con un'auto della polizia. Il rapper partenopeo ha chiuso a Rende il suo tour estivo che ha fatto registrare sold out e numeri record ovunque , premiato in Calabria con il riconoscimento del Settembre Rendese e il Riccio d'Argento ai Migliori Live dell'Anno di Gerardo Sacco.

La serata è stata presentata da Debora Rocco e Sandro Donato Grosso di Sky. Prossimo appuntamento martedì 19 settembre nel Centro Storico di Rende con Nello Daniele, cantautore e chitarrista come l'indimenticabile fratello Pino, che insieme alla band che lo accompagno' nell'album "Nero a Metà" eseguirà molti dei suoi successi.