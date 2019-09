Migranti. Germania-Francia, a noi il 50% di chi sbarca in Italia UE cerca accordo distribuzione

ROMA, 14 SETTEMBRE - Francia e Germania pronte ad accogliere ognuna il 25% dei migranti che sbarcano in Italia. Passi avanti verso la creazione di quel "meccanismo temporaneo" di ripartizione a cui sta lavorando la Commissione europea e sul quale conta il nuovo Governo Conte per gestire senza crisi gli arrivi delle navi umanitarie. Intanto, dopo che Palazzo Chigi aveva parlato di "sollecita soluzione" per la Ocean Viking, per la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere con a bordo 82 migranti soccorsi, non si sblocca lo stallo. Non è stato ancora raggiunto un adeguato numero di Paesi Ue 'volenterosi' disponibili a prendersi una quota dei salvati.

