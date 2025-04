Giancarlo De Cataldo al «Sabato del Villaggio» l’autore di Romanzo criminale e Suburra ospite della rassegna

Ritorna a Lamezia Terme, sabato 5 aprile, alle ore 18.00, nella consueta cornice quattrocentesca del Palazzo del Seminario Vescovile, il cartellone culturale Il Sabato del Villaggio. Atteso ospite del secondo appuntamento lo scrittore da milioni di copie vendute Giancarlo de Cataldo, tra i fondatori e maggiori interpreti della crime fiction italiana, autore di Romanzo criminale e Suburra, poi diventati al cinema veri e propri film di culto.

«La storia d’Italia – ha dichiarato il direttore artistico Raffaele Gaetano – si scrive con il sangue e Giancarlo De Cataldo la ripercorrerà per noi attraverso alcuni delitti emblematici che hanno segnato la storia del nostro Paese e ci restituiscono il mutare delle epoche. Partendo dal brutale massacro di Pier Paolo Pasolini, lo scrittore attraverserà per noi decenni di misteri italiani, includendo eventi come l’attentato alla sinagoga di Roma, l’epoca della lotta armata e l’omicidio di Simonetta Cesaroni. Sarà il racconto di vittime eccellenti, carnefici d’occasione, misteriosi mandanti e depistaggi fin troppo reali. Il tutto, tra ricordi personali, memoria civile e una profonda riflessione sulle ossessioni collettive di un intero Paese».

Ora qualche cenno sul protagonista dell’evento. Autore da milioni di copie vendute, Giancarlo De Cataldo a scritto diversi libri tra cui il celeberrimo Romanzo criminale, dal quale sono stati tratti l’omonimo film diretto da Michele Placido e la fortunatissima serie televisiva diretta da Stefano Sollima. Da un’altra sua opera di successo, Suburra, sempre Sollima ha tratto un altro film diventato un vero e proprio cult. Tra gli altri suoi lavori cinematografici e televisivi ricordiamo: Onora il padre (2001); Paolo Borsellino (2004); Il giudice Mastrangelo (2005); Crimini (2007) dei Manetti Bros.

Il «Sabato del Villaggio» è promosso dalla Regione Calabria e da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Arpaia, Mediolanum, Mercadò, Bar Roma, Casa Mastroianni, Casimò, Centro Specialisti Isabella, Divino, L’Ottica, Paradiso Group, Riva, THotel. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.