Gianluca Tenuta nominato coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega ai Servizi integrati per la Pubblica Amministrazione.

Rende, 27 Giugno 2024 Si è riunito giorno 27 giugno il Consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria, che ha visto approvare all’unanimità la proposta di nomina di un nuovo coordinatore Regionale.

A darne voce è il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango che in una nota spiega: “Oggi il Polo Digitale Calabria, in merito alla transizione digitale nomina un nuovo coordinatore regionale che dovrà lavorare nell'ambito di soluzioni integrate per la Pubblica Amministrazione, si tratta di Gianluca Tenuta dirigente della società INFOTEC srl che già da anni si occupa di soluzioni integrate per gli enti locali.

Gianluca Tenuta si occuperà di orientare la Pubblica Amministrazione verso i servizi integrati; quando si parla di questa tipologia di attività parliamo di procedura atte a migliorare, snellire e velocizzare le attività della Pubblica Amministrazione attraverso sistemi digitali che rappresentano l'evoluzione e la semplificazione della PA in maniera definitiva ed intelligente. Il Polo “ Continua Il presidente De Rango “ si identifica come punto di riferimento per gli enti locali nella transizione al digitale nello specifico parliamo del PNRR dedicato ai processi digitali per gli enti locali, vi sono una molteplicità di finanziamenti atti a implementare i processi digitali che gli Enti devo spendere per snellire le attività legate alla PA.

Gli enti pubblici non hanno ancora al loro interno figure professionali e infrastrutture che permettono di semplificare il più possibile la macchina burocratica che ad oggi rallenta tutti i processi legati allo svolgimento di pratiche bloccate ora in un ufficio ora nell'altro. Snellirei processi legati alla Pubblica Amministrazione” conclude Il Presidente De Rango” vuol dire dare risposte immediate e concrete al cittadino che rimane sempre più incredulo sulla dilatazione temporale nell'erogazione dei servizi da parte degli enti pubblici.”

Il Polo Digitale Calabria, si arricchire sempre più di figure professionali capaci di dare un valido contributo alla nostra community. Il nostro lavoro, il nostro impegno, la perseveranza, la volontà che ci accomuna nell’assegnare i giusti tasselli ad un settore in crescita come quello dell’ICT - information and communication technology, che continua ad espandersi rapidamente e che ha sempre più bisogno di nuove figure professionali emergenti, da inserire nei diversificati settori che lo compongono, ci fa sentire sempre più vicini all’obiettivo principale del Polo Digitale Calabria che è quello di riunire tutte queste specializzazioni di settore nell’intento di competere in un mercato sempre più vasto e veloce dove ogni singola specializzazione possa favorire la crescita esponenziale del settore ICT Calabrese.”

Oggi 27/06/2024 il direttivo regionale del Polo Digitale Calabria ha nominato all’unanimità Gianluca Tenuta coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria con delega Delega ai Servizi integrati per la pubblica amministrazione.

Sono trascorsi due anni dall’avvio del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prosegue con forza il percorso per sostenere la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni locali ed è questo il motivo per cui il Polo Digitale Calabria ha fortemente voluto introdurre una figura professionale di grande spessore come Gianluca Tenuta che possa accompagnare gli enti locali e centrali verso la trasformazione al digitale 2026.

In una nota il neo Coordinatore Gianluca Tenuta spiega: “sono Lusingato di aver ricevuto questo incarico come Coordinatore Regionale per la Pubblica Amministrazione all’interno del prestigioso Polo Digitale Calabria, un polo tecnologico, Formato da un'associazione di aziende piccole e medie specializzate nel settore dell'ICT.

Ringrazio il Presidente Emilio De Rango e il direttivo per la fiducia riposta in me e nella mia capacità di dare e trasmettere nuove idee che possano dare valore aggiunto alle esigenze della Pubblica Amministrazione e alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale”

Grande soddisfazione esprimono il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango, il Direttore Generale Carmine Gallo il Segretario Generale Anfredo Andrieri, e il coordinatore regionale con delega al mondo dell’istruzione e della scuola Salvatore Belsito, i neo coordinatori Francesco Cannataro e Antonio Infantino che insieme a Gianluca Tenuta si occuperanno di transizione al digitale dedicata alla PA, e tutti gli associati, che augurano al neo coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria Gianluca Tenuta buon lavoro, e auspicano un impegno costante e continuativo.