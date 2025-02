GIANNA COLETTI in ALMENOPAUSA

Presso il teatro LabArca, "Almenopausa", con Gianna Coletti in scena domenica 2 marzo alle ore 19.



Di Valeria Cavalli e Gianna Coletti con la regia Renzo Alessandri, questa produzione Teatro de Gli Incamminati

ci proietta nell'intercapedine dello scorrere del tempo. Come due pareti una dinanzi all'altra, si fronteggiano

giovinezza e mezza età, al ritmo scanzonato che solo l'autoironia può intonare.



Gianna Coletti ci offre un monologo sagace e allegro, come a suggerire che per combattere

la lotta contro il tempo siano sufficienti due sole armi: il sorriso e la cura di sé.