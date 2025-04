Giarre celebra il Made in Italy: l’ITC XXIV MAGGIO in prima linea

L’ITC XXIV MAGGIO di Trappitello partecipa alla Giornata Nazionale del Made in Italia

Giarre, 16 aprile 2025 – Si è svolta con grande partecipazione e coinvolgimento la Giornata Nazionale del Made in Italy, nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città di Giarre. L’iniziativa, promossa dal MIMIT e rinviata dal 15 al 16 aprile in segno di lutto cittadino, ha visto coinvolti studenti, istituzioni e imprese locali in un’importante occasione di confronto e valorizzazione del patrimonio produttivo italiano.

L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Giarre, guidata da Salvatore Zappalà, in collaborazione con enti locali e scuole del territorio, e ha visto la partecipazione del Sindaco di Giarre, che ha portato i saluti istituzionali e sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella promozione dell’eccellenza italiana.

Tra i protagonisti, l’Istituto ITC XXIV MAGGIO di Trappitello Taormina, guidato dal Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Loria,che ha partecipato con entusiasmo all’intera giornata. Altre scuole hanno aderito all’iniziativa, ma l’ITC XXIV MAGGIO è risultata la più numerosa per presenza e partecipazione, confermandosi ancora una volta un punto di riferimento per il territorio nel promuovere il dialogo tra scuola, cultura d’impresa e valorizzazione del Made in Italy.

L’Istituto ITC XXIV MAGGIO opera nel territorio dal 1988, rappresentando una realtà consolidata nella formazione tecnico-economica. L’indirizzo principale dell’istituto è “Amministrazione, Finanza e Marketing”, percorso che prepara gli studenti ad affrontare con competenze solide il mondo del lavoro e degli studi universitari in ambito economico, gestionale e imprenditoriale. L’istituto è da sempre attento alla crescita personale e professionale degli studenti, promuovendo attività formative, progettualità innovative e un forte legame con il tessuto produttivo locale.

Durante il convegno, Anna La Croce, studentessa della classe quinta, ha espresso parole toccanti in rappresentanza della scuola, sottolineando come eventi del genere permettano di "toccare con mano la qualità, la passione e la creatività che rendono l’Italia unica nel mondo". Anna è stata acclamata da tutti i suoi compagni e qui si è vista l'unione che c'è tra loro, un momento di grande solidarietà e supporto reciproco.

Successivamente, gli studenti hanno preso parte a interessanti visite guidate presso aziende del territorio, tra cui Arte Sole, realtà specializzata nella lavorazione artistica della pietra lavica dell’Etna. Qui hanno potuto osservare da vicino le fasi di trasformazione di questo materiale unico in oggetti d’arte e d’arredo, apprezzando l’incontro tra tradizione artigianale e design contemporaneo. A seguire, hanno visitato anche le Costruzioni Meccaniche Sangricoli, un’impresa operante nel settore dell’ingegneria meccanica, dove hanno scoperto l’uso di tecnologie avanzate nella realizzazione di componenti per macchinari industriali, esplorando il legame tra precisione tecnica e innovazione.

È stata una giornata intensa e ricca di stimoli, che ha fornito agli studenti anche ore valide per il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), in quanto strutturata con finalità didattiche, formative e orientate al mondo del lavoro. Un’occasione preziosa, dunque, per arricchire il proprio percorso scolastico con esperienze concrete, in un contesto che celebra l’eccellenza italiana e il legame tra scuola e territorio.