Gimigliano accoglie il Moto Club della Polizia di Stato: motori, sicurezza e fede

Gimigliano ha vissuto una giornata speciale all’insegna della passione per le due ruote, della sicurezza e della spiritualità. Il Moto Club della Polizia di Stato di Catanzaro, con il suo gruppo di cento centauri, ha trasformato Corso America in un vero paddock a cielo aperto, suscitando entusiasmo e curiosità tra i cittadini.

Ad accogliere il gruppo la sindaca Laura Moschella, accompagnata dagli assessori e dai consiglieri Giuseppe Rotella e Fabio Paonessa.

Per circa un'ora, il rombo dei motori ha sostituito le preoccupazioni di questi giorni, regalando un momento di svago e aggregazione.

Ma l’evento non si è limitato alla sola esposizione motociclistica. In Piazza Aldo Moro si è svolto un importante incontro informativo organizzato dal gruppo "Protezione Civile Volontari Catanzaro - Io non rischio", incentrato sulle norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un eventuale sisma. Gli esperti hanno spiegato come la recente attività sismica rientri nella normalità di un territorio geologicamente attivo e hanno sottolineato l’importanza della prevenzione per mitigare i danni a persone e cose. Il sindaco, nel suo intervento, ha rassicurato la cittadinanza sull’impegno costante dell’amministrazione comunale nel monitorare la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

La giornata si è conclusa con un momento di profonda spiritualità: presso la Basilica della Madonna di Porto, Don Fabrizio Fittante, accompagnato dal diacono Mario Arcuri, ha benedetto i caschi dei motociclisti, affidando simbolicamente i centauri alla protezione della Vergine.

Inoltre, il Moto Club della Polizia di Stato ha inaugurato il Cammino Giubilare Mariano, un itinerario spirituale che collega il centro storico dove sorge la Chiesa Madre alla Basilica della Madonna di Porto. Il percorso è stato ufficialmente inaugurato con la consegna di una pergamena, il "Testimonium", simbolo del pellegrinaggio, e con uno scambio di doni tra le istituzioni, suggellando così un legame tra fede, cultura e passione per le due ruote.

Un evento che ha saputo unire sport, prevenzione e spiritualità, lasciando nei presenti un messaggio di serenità, collaborazione e fiducia nel futuro.