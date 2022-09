Gioia Tauro; Auddino, ripartenza del porto è ormai consolidata. "Bene nuovo rimorchiatore, rinnovo impegno per futuri successi".

CATANZARO, 08 OTT - "Non mi è stato possibile essere presente alla cerimonia di inaugurazione del nuovo rimorchiatore che si è tenuta oggi pomeriggio al Porto di Gioia Tauro, in quanto impegnato nei lavori d'aula del Senato, ma condivido in pieno la soddisfazione per i costanti successi dello scalo gioiese la cui ripartenza è ormai una realtà consolidata.

Dopo il grande lavoro svolto insieme al Commissario Agostinelli e al Ministero dei Trasporti, non potevo auspicare risultati migliori".

E' quanto afferma, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Auddino. "Continuo a parlare - prosegue Auddino - di risultati ottenuti. Solo per citare le ultime cose fatte con un emendamento a mia prima firma, ho inserito nella manovra finanziaria 2020 la spesa di 6 milioni di euro per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area industriale del retroporto.

Da ultimo, nel decreto Agosto, è stata recepita la mia proposta di modifica che inserisce negli elenchi della Gioia Tauro Port Agency i lavoratori in esubero di tutte le società, concessionarie e non, che operano nell'area portuale di Gioia Tauro". "Dopo tante parole spese sul Porto di Gioia Tauro dalla politica - sottolinea il senatore del M5s - riconosco che per ripartire le parole non servono: nell'arco di due anni abbiamo portato risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco perché sono davvero orgoglioso di poter assistere a questa stagione di rinascita per il porto di Gioia Tauro, rinnovando il mio impegno e la mia dedizione verso i futuri successi".