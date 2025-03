Giornalista ammanettato e portato in Questura a Cosenza: il video diventa virale

COSENZA – Sta facendo discutere l'episodio che ha coinvolto il giornalista cosentino Gabriele Carchidi, direttore del blog Iacchité, fermato in pieno centro da una pattuglia della Polizia di Stato, ammanettato e trascinato in Questura. Il fatto è stato documentato in un video diventato rapidamente virale sui social, scatenando un'ondata di reazioni.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Carchidi in un post pubblicato su Facebook, il giornalista sarebbe stato avvicinato dagli agenti con la richiesta di esibire i documenti. Al suo rifiuto – motivato, a suo dire, dal fatto che gli agenti lo conoscessero già e che il controllo apparisse "pretestuoso" – è seguito l’intervento coercitivo. Il video mostra chiaramente gli agenti mentre lo gettano a terra e lo ammanettano, una scena che ha sollevato indignazione e richieste di chiarimento.

Il giornalista sostiene che l’accanimento nei suoi confronti sia legato ad alcuni articoli scomodi pubblicati sul blog Iacchité, in cui venivano mosse accuse dirette contro alcuni esponenti delle forze dell’ordine. Carchidi afferma che, nonostante la perquisizione subita, non sia stato trovato nulla di rilevante. Tuttavia, ora rischia una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Solidarietà e mobilitazione

Dopo la diffusione del video, sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà. Tra questi, quello della CGIL di Cosenza, che ha indetto un presidio per la libertà d'informazione giovedì 27 marzo, davanti alla Prefettura. Il sindacato ha invitato cittadini, giornalisti e associazioni a partecipare per manifestare contro quello che definisce "un grave attacco alla libertà di stampa".

L’episodio riapre il dibattito sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine e sul rispetto del lavoro giornalistico, soprattutto quando tocca temi delicati o denuncia presunte irregolarità.

Un caso che fa discutere

Mentre si attendono chiarimenti ufficiali da parte della Questura, l'opinione pubblica si divide tra chi sostiene l’operato della Polizia e chi denuncia un eccesso ingiustificato nell’uso della forza. Il video, diventato virale, ha alimentato il dibattito nazionale sul diritto di cronaca e sulla necessità di tutelare il ruolo dei giornalisti, anche in contesti scomodi o controversi.