Giornalisti: Giustizia, elezioni si svolgono regolarmente. Ministero risponde ad Ordini regionali.

ROMA, 11 SET - Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'Ordine dei giornalisti regionali e nazionale si svolgeranno regolarmente, come previsto dalle legge istitutiva dell'Ordine.

È quanto ribadisce il Ministero della Giustizia in una nota inviata agli Ordini regionali a seguito delle richieste pervenuta al dicastero da parte di vari consigli territoriali e resa nota da questi ultimi.

''Le elezioni consiliari, previste tra settembre ed ottobre 2020, si legge tra l'altro nella nota, dovranno svolgersi nel rispetto delle modalità' e dei tempi stabiliti dal legislatore, salva, ovviamente, l'eventuale introduzione di un'apposita normativa per la fase emergenziale ancora in corso che precluda, in concreto, la possibilità' di svolgere le operazioni elettorali.

Allo stato attuale il numero limitato dei contagi e l'assenza di misure interdittive di tipo normativo consente di formulare un giudizio prognostico favorevole alla possibilità' della regolare tenuta, sia pure con le dovute accortezze, delle operazioni elettorali''.

''Pertanto - conclude la nota del ministero - si invitano gli organi di indirizzo ad adoperarsi in ogni modo per rendere possibili le operazioni elettorali, rispettando la cadenza temporale prevista dal legislatore e dettando le modalità' ritenute più' opportune al fine di garantire la piena tutela della salute dei propri iscritti e del personale impiegato per le relative incombenze''.