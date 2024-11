Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne A Padova una conferenza su Eleonora d'Arborea, che già nel 1392 introdusse norme a tutela delle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Associazione Culturale Sarda di Padova, intitolata alla storica figura di Eleonora d'Arborea e presieduta dalla D.ssa Maria Elena Tanda, organizza un evento dedicato a una delle donne più influenti e visionarie del Medioevo.

La conferenza, dal titolo "Eleonora d'Arborea: una donna moderna di altri tempi", si terrà sabato 23 novembre 2024, alle ore 17:30, presso la Sala Anziani del Palazzo Moroni Via del Municipio, 1 a Padova.

La Prof.ssa Ornella Cazzador guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta di Eleonora d'Arborea, giudicessa del Giudicato di Arborea, che nel XIV secolo si distinse per il suo impegno nella difesa dell’autonomia della sua terra e per le riforme legislative pionieristiche, tra cui la promulgazione della Carta de Logu nel 1392.

La Carta de Logu rappresenta un esempio straordinario di modernità legislativa per l'epoca, introducendo norme specifiche quali pene severe per i reati di violenza sessuale, diritti di successione estesi anche alle donne, e tutele per le vedove nella gestione delle eredità.

Norme molto più avanzate rispetto al periodo in cui furono adottate.

Eleonora d'Arborea rappresenta un simbolo di modernità e determinazione, il cui esempio risulta attuale ancora oggi. Durante l’incontro, i presenti potranno approfondire il suo straordinario contributo storico e culturale e riflettere sul ruolo delle donne nella società, allora come oggi.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino a esaurimento posti.

Dettagli dell’evento:

Data e ora: Sabato 23 novembre 2024, ore 17:30

Sabato 23 novembre 2024, ore 17:30 Luogo: Sala Anziani, Palazzo Moroni, Via del Municipio 1, Padova

Sala Anziani, Palazzo Moroni, Via del Municipio 1, Padova Relatrice: Prof.ssa Ornella Cazzador

Prof.ssa Ornella Cazzador Contatti per informazioni: 335 6307070 – 347 1325336 – 349 2232903

Un’occasione unica per celebrare una donna straordinaria e riflettere sull’importanza del rispetto e della valorizzazione del ruolo femminile nella storia e nella società contemporanea.