Giovane eroe 16enne muore a Lido Estensi: salva due bagnanti, poi annega

Salva due persone, poi annega: muore a 16 anni sotto gli occhi degli amici

Lido Estensi (Ferrara) – Una tragedia ha scosso la costa ferrarese nel pomeriggio di sabato: un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo aver tentato di salvare due bagnanti in difficoltà nel canale di Logonovo, tra Lido Estensi e Lido Spina. La vittima è Aymane Ed Dafali, giovane di origine magrebina residente nel Rodigino, in Italia da tre anni.

Il dramma si è consumato in pochi istanti, trasformando un pomeriggio di spensieratezza in un incubo. Aymane si trovava su un pedalò insieme a tre amici, quando il gruppo ha notato una coppia – un uomo e una donna – in difficoltà in acqua. I due si agitavano disperatamente, attirando l’attenzione del bagnino e del gruppo di ragazzi.

Nonostante il divieto di balneazione nel canale di Logonovo, Aymane si è tuffato senza esitare per soccorrere i villeggianti. Un gesto istintivo, coraggioso, forse dettato dall’errata convinzione che si trattasse di un tratto a basso fondale. I due turisti sono stati tratti in salvo dal bagnino, mentre il giovane, poco dopo, è scomparso dalla vista degli amici rimasti sul pedalò.

I soccorsi sono stati immediati: il personale si è lanciato in acqua per cercarlo, trovandolo esanime. Riportato a riva, sono iniziate le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è risultato vano. Anche l’arrivo dell’elisoccorso del 118 da Ravenna non ha potuto cambiare il destino del ragazzo. Il decesso è stato dichiarato pochi minuti dopo il recupero.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Capitaneria di porto di Porto Garibaldi. Il pubblico ministero di turno della Procura di Ferrara è stato informato, anche se al momento non è stato aperto alcun fascicolo. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Il dolore per la perdita di Aymane è immenso. I genitori, distrutti, hanno raggiunto Ferrara da Rovigo, dove vivevano. La comunità è sconvolta: Aymane era un ragazzo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri. Il suo gesto eroico ha salvato due vite, ma gli è costato la propria.

