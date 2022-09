Giovane ucciso nella Locride, il ferito é padre vittima

AFRICO NUOVO (RC), 09 NOV - Un giovane di 25 anni, di cui non si conosce al momento l'identità, é stato ucciso ad Africo, nella Locride. Un altro giovane sarebbe stato ferito, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, nella stessa circostanza.

L'omicidio é avvenuto nella traversa di una strada provinciale e potrebbe essere collegato ad un agguato. Oltre all'identità della vittima e del ferito, i carabinieri stanno cercando di capire se l'agguato sia maturato nell'ambito di questioni familiari o se, invece, sia legato ad un movente criminale.

In Aggiornamento

Si chiamava Salvatore Pangallo il venticinquenne ucciso stamattina ad Africo, nella Locride. La persona ferita é il padre della vittima. Il ferito, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. I fatti sono accaduti nell'abitazione della famiglia Pangallo, che si trova in una traversa della strada provinciale 17. A lanciare l'allarme é stata la fidanzata di Salvatore Pangallo quando ha scoperto cos'era successo.



Sull'omicidio stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura di Locri. Sul posto sono in corso ancora i rilievi e gli investigatori stanno sentendo alcuni familiari delle vittime nel tentativo di ricostruire dinamica e movente di quanto é accaduto. Stando a una prima ricostruzione, Salvatore Pangallo ed il padre sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola al culmine di una lite in ambito familiare.



Al momento c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Si é, comunque, appreso che i carabinieri stanno cercando due familiari dei Pangallo con i quali le vittime hanno avuto una discussione poco prima di essere raggiunte dai colpi di pistola.