Giro d’Italia: da lunedì 28 settembre divieto di sosta con rimozione forzata. Il dettaglio

Giro d’Italia: da lunedì 28 settembre divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Bellavista

CATANZARO, 25 SETT - Per consentire i lavori di riqualificazione del fondo stradale in previsione del transito del Giro d’Italia, il comando di Polizia locale ha disposto, dalle ore 7 di lunedì 28 settembre, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Bellavista e, nello specifico, dall’intersezione con corso Mazzini fino a via Nuova.



Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Franco Longo, sottolineando che l’ordinanza resterà in vigore per dieci giorni. La corsa rosa passerà dal capoluogo calabrese in occasione della quinta tappa, prevista mercoledì 7 ottobre.