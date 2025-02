Giubileo dei Malati e celebrazione con il Card. Battaglia

La comunità diocesana si prepara a vivere due momenti di intensa spiritualità e comunione. S.E. Mons. Claudio Maniago ha rivolto una nota ai presbiteri per invitarli a partecipare e promuovere due importanti eventi che si terranno nel mese di febbraio: il Giubileo dei Malati e la celebrazione Eucaristica con il Cardinale S.Em. Mons. Domenico Battaglia.

Martedì 11 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale del Malato, Mons. Maniago presiederà il Giubileo dei Malati a Squillace. Sarà un momento di preghiera e condivisione con una rappresentanza di persone malate, ma il Vescovo desidera che questa grazia possa raggiungere il maggior numero possibile di fedeli.

Per questo, ha invitato i sacerdoti che esercitano il loro ministero in strutture sanitarie o in parrocchie con case di cura e residenze per anziani a organizzare, nello stesso pomeriggio, celebrazioni giubilari (penitenza, eucaristia, preghiera...) nei loro luoghi di servizio. Questo permetterà a chi non può recarsi a Squillace di vivere un'esperienza di comunione con tutta la Diocesi. Un appello alla sensibilità e all'attenzione verso i più fragili, per far sentire loro la vicinanza della Chiesa.

Un altro evento significativo è in programma per venerdì 28 febbraio: nella Basilica "Maria SS. Immacolata" di Catanzaro, alle ore 17:30, si terrà una solenne celebrazione Eucaristica in presenza di S.Em. Mons. Domenico Battaglia, recentemente creato Cardinale da Papa Francesco.

Questa sarà un’occasione speciale per ringraziare il Signore per la scelta del Pontefice, che rappresenta un dono per tutta la Chiesa e in particolare per la comunità calabrese. Il "nostro" don Mimmo, da sempre vicino agli ultimi e testimone di una fede concreta, continua a essere un punto di riferimento per molti fedeli.

Mons. Maniago invita tutti i presbiteri e i fedeli a prendere parte a questi momenti di grazia, testimoniando l’unità della comunità ecclesiale. Il Giubileo dei Malati e la celebrazione con il Card. Battaglia sono due appuntamenti che rafforzano il senso di appartenenza alla Chiesa e la vicinanza ai più deboli, nel segno della preghiera e della gratitudine.