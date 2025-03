Giudice Sportivo: 14 squalificati e 10 giornate di stop a Vazquez dopo la 29ª di Serie BKT

Serie BKT, stangata del Giudice Sportivo: 14 squalificati e 10 giornate di stop a Vazquez

La 29ª giornata della Serie BKT ha lasciato il segno, non solo in campo ma anche nei referti del Giudice Sportivo. Sono ben 14 i calciatori squalificati, tutti per un turno, mentre il caso più clamoroso riguarda Franco Damian Vazquez della Cremonese, colpito da una squalifica record di 10 giornate per un episodio di discriminazione razziale.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il comunicato ufficiale ha confermato la sospensione per un turno di 14 giocatori, sanzionati per varie infrazioni disciplinari. Ecco l'elenco completo:

Sampdoria : Akinsamiro

: Akinsamiro Cesena : Antonucci, Mangraviti

: Antonucci, Mangraviti Cosenza : Artistico

: Artistico Juve Stabia : Bellich, Buglio

: Bellich, Buglio Salernitana : Bronn

: Bronn Mantova : Burrai

: Burrai Modena : Dellavalle

: Dellavalle Carrarese : Illanes Minucci

: Illanes Minucci Sassuolo : Laurienté

: Laurienté Spezia : Mateju

: Mateju Palermo : Pierozzi

: Pierozzi Reggiana: Sampirisi

Stangata su Vazquez: 10 giornate di squalifica

Il caso più eclatante riguarda Franco Damian Vazquez (Cremonese). Secondo il rapporto degli ufficiali di gara, il giocatore ha rivolto un insulto di carattere discriminatorio a Emile Mehdi Dorval (Bari) al termine della partita tra Cremonese e Bari. Il Giudice Sportivo, basandosi sulle prove raccolte, ha applicato l'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, infliggendo una squalifica di 10 giornate.

Una sentenza che segna un punto fermo nella lotta contro il razzismo nel calcio, confermando la tolleranza zero nei confronti di qualsiasi comportamento discriminatorio in campo.

Le prossime sfide della Serie BKT

Con la 30ª giornata all'orizzonte, le squadre dovranno riorganizzarsi per far fronte alle numerose assenze. Ecco il calendario del prossimo turno:

Venerdì 14 marzo, ore 20:30

Palermo - Cremonese

Sabato 15 marzo, ore 15:00

Frosinone - Brescia

Juve Stabia - Modena

Cesena - Spezia

Cittadella - Sassuolo

Sabato 15 marzo, ore 17:15

Pisa - Mantova

Sabato 15 marzo, ore 19:30

Bari - Salernitana

Domenica 16 marzo, ore 15:00

Reggiana - Sampdoria

Südtirol - Carrarese

Domenica 16 marzo, ore 17:15

Catanzaro - Cosenza

La lotta per la promozione e la salvezza entra nel vivo, con molte squadre chiamate a fronteggiare le difficoltà derivanti dalle squalifiche.

La 30ª giornata si preannuncia quindi decisiva, con il match tra Palermo e Cremonese che si carica di ulteriore tensione dopo le ultime vicende disciplinari. Riusciranno le squadre a gestire al meglio le assenze e a conquistare punti pesanti per i rispettivi obiettivi?

Ottimizzato per la SEO con parole chiave come Giudice Sportivo Serie BKT, squalifiche Serie B, Franco Vazquez squalifica, Serie BKT calendario.

Clicca QUI e Scarica il documento ufficiale