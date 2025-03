Giulia Bertasi trio | Narrazioni sonore per scenari possibili

Nell'intreccio di immaginazione visiva e uditiva risiede la preziosa dimora della narrazione: così attraverso la musica di Giulia Bertasi alla fisarmonica, Stefano Fascioli al contrabbasso e Giulia Larghi al violino affiorano contorni di mondi non ancora vissuti e perciò desiderati, o già da sempre abitati, pur inconsapevolmente.



La ricchezza inesauribile della parola cede il passo alla melodia per poi ricongiungervisi in un itinerario emozionale sconfinato.